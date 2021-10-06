Кличко назвал вероятные даты открытия моста на Троещину и развязки Шулявского путепровода

Мэр Киева очень надеется, что Подольско-Воскресенский мост введут в эксплуатацию уже к концу 2021 года. В противном случае Кличко обещает уволить своего заместителя.

Такое заявление глава Киева сделал в интервью "РБК-Украина". По словам мэра, на одном из совещаний ему сообщили о задержке с открытием движения по мосту, но этого не должно произойти.

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Кличко поставил жесткое требование ответственному за транспортную инфраструктуру и Подольско-Воскресенский мост заместителю – ввод объекта в эксплуатацию до конца года.

С Шулявским мостом все не однозначно

Мэр подчеркнул, что ранее ему предоставляли информацию о том, что открыть движение по мосту на Троещину вполне возможно до конца декабря.

По его словам, в случае, если подрядчики не выполнят обязательства, пострадает репутация самого Кличко. Именно из-за этого он и решил "мотивировать" заместителя вероятным увольнением.

В то же время решение вопроса строительства развязки на Шулявском путепроводе гораздо более сложное. Ведь на единственном доступном для строительства месте расположен заброшенный 5 цех завода "Большевик". Принадлежит это здание Фонду госимущества, поэтому Киев хочет его приобрести для сноса.

Впрочем, в Фонде долгое время сдают помещения в аренду секонд-хендам, поэтому в стоимость цеха включили недополученные от аренды средства. Таким образом, согласно заявлениям Николая Поворозника, ценник увеличили в несколько раз – до 700 миллионов гривен. Город при этом планирует выкупить здание дешевле 200 миллионов.



Мы сейчас работаем с Фондом госимущества для того, чтобы выкупить этот цех и наконец приступить к строительству полноценной развязки. Я очень надеюсь, что если до конца года мы этот вопрос решим, то через год у нас развязка уже будет готова,

– рассказал Кличко.

Когда именно развязку на Шулявский мост построят в случае покупки цеха, пока неизвестно.