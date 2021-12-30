Кличко в приветственном мультике спустился на Киев на парашюте вместе со Святым Николаем
Источник:фейсбук Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко ярко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым. Сделал он это с помощью мультфильма, в котором сыграл главную роль вместе со Святым Николаем.
30 декабря мэр Киева обнародовал в фейсбуке поздравление с наступающими праздниками. Сделал он это с помощью короткого мультфильма.
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В ролике нарисованный Кличко проводит экскурсию по столице для Святого Николая.
Полетал на парашюте, покатался на велосипеде и поиграл в баскетбол
- Начинается мультик с десантирования Святого Николая и Кличко с самолета. Далее они пролетели над крупнейшим в Украине государственным флагом, и над новой станцией линии скоростного трамвая.
- Остановились герои мультфильма в киевском зоопарке, возле обновленного вольера слона.
- Далее Святой Николай и мэр покатались на велосипедах по Пейзажной аллее и мосту Кличко.
- После этого были испытания детской площадки в новом саду и игра в баскетбол в новопостроенной школе.
Завершились приключения Николая и главы города возле главной елки страны на Софийской площади.
Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством Христовым!
– написал Кличко в подписи к видео.
Смотрите мультфильм-поздравление киевлян Виталием Кличко:
Как в Киеве будут праздновать Новый год и Рождество
В ночь с 31 декабря на 1 января киевлян ожидает праздник на Софийской площади. Здесь установили главную елку Украины и обустроили крупнейший в Европе вертеп. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроили каток, а на Владимирском проезде – ярмарочный городок. Также на Софийской будут работать фотозоны и фудкорты.
Еще одна новогодняя локация будет работать возле Арки Дружбы Народов, где будет работать лаунж-зона с вкусностями и горячими напитками.
На Контрактовой площади киевлянам предлагают большой каток, снежную горку и аттракционы. Также здесь будет работать резиденция Святого Николая и ярмарочный городок.