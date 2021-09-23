Кличко призвал поддержать кандидатуру Крищенко на должность заместителя председателя КГГА
Источник:КГГА
В начале заседания Киевсовета Кличко призвал выбрать заместителем КГГА экс-главу Нацполиции Андрея Крищенко. Кличко отметил, что чиновник может отвечать за вопросы муниципальной безопасности и защиты.
В СМИ о возможном избрании Крищенко заместителем сообщили еще 21 сентября. Тогда же рассказали, что кандидатуру экс-главы Нацполиции Киева, Кличко предложит во время сессии 23 сентября.
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"Вы знаете его, как патриота"
Кличко предложил избрать Крищенко своим заместителем в начале сессии 23 сентября. Мэр Киева отметил, что чиновника все знают, как патриота и настоящего бойца за Украину. К тому же он возглавлял Нацполицию более 5 лет в тяжелых условиях.
Вы знаете Андрея Евгеньевича как патриота, настоящего бойца за Украину и профессионала принципам. Он более 5 лет возглавлял полицию в непростое время и в непростых условиях. Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины,
– сказал Виталий Кличко.
Мэр также отметил, что Андрей Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.
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Что известно об Андрее Крищенко
- Крищенко является офицером МВД. Он в апреле 2014 года возглавлял подразделение Кропивницкого управления по борьбе с организованной преступностью.
- Впоследствии, 14 апреля 2014 года, во время российской интервенции, был одним из защитников Горловского управления полиции, когда его пытались захватить пророссийские боевики.
- Андрей Крищенко возглавлял Нацполицию Киева с 2015 до 2021 года. Его уволили по собственному желанию 10 августа.
- СМИ сообщали, что Кличко хочет предложить чиновника на должность заместителя председателя КГГА.