Кличко прогнозирует веерные отключения в Киеве, Шмыгаль все отрицает

Мэр столицы Виталий Кличко утверждает, что из-за критической ситуации в энергетике Киев впервые с 90-х могут накрыть веерные отключения электроэнергии. Произошло это из-за отсутствия угля и очень большой цены на газ на международном рынке.

О высокой вероятности веерных отключений мэр заявил в эфире одного из телеканалов. Чиновник подчеркнул, что Киев выделил 2 миллиарда гривен, чтобы не повышать тарифы на горячую воду и тепло для населения.

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Однако при больших морозах недостаточные запасы энергоносителей могут привести к крайне критической ситуации.

Кабмин не закупил уголь и газ

Кличко подчеркнул, что недостаточные запасы угля и газа способны создать настолько плохую ситуацию на рынке, что для обеспечения киевлян теплом и светом может банально не хватить энергии.

Именно поэтому, в случае наступления холодов в течение нескольких дней подряд, в Киеве могут начать запланировано отключать электроснабжение.

По словам Кличко, чтобы хоть как-то выровнять положение, власти должны увеличить добычу собственного газа.

Наша страна может добывать свой газ. Почему мы должны зависеть от европейских цен на газ, других энергоносителей? Которые потянут за собой и подорожание продуктов и прочего, то есть, ударят по карманам украинцев. Поэтому, думаю, должен собраться энергетический штаб и принять важные решения. Да, увеличение добычи займет немало усилий и времени, но мы должны и можем это сделать,

– отметил Кличко.

Почему Украина оказалась неподготовленной к зиме

По данным журналистов Liga.net, впервые за многие годы запасы газа и угля на государственных хранилищах столь малы. Связано это с тем, что правительство не закупило достаточное количество угля, а Россия вполне ожидаемо почти полностью остановила транзит газа через Украину. Производство же электроэнергии на отечественных АЭС также находится в упадке из-за фактически искусственно приостановленных станций.

В Кабмине не видят проблемы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что оснований для веерных отключений якобы нет, а запланированные отключения, которые уже происходят в регионах, являются лишь запланированными регламентными работами.

Подтверждает это и глава профильного комитета Совета Андрей Герус. По его словам, регламентные работы на энергетических предприятиях выполняют каждый год именно в период, когда нет сильных морозов.