Напомним, слова об угрозе отключений прозвучали в эфире одного из украинских телеканалов из уст городского главы Киева Виталия Кличко. По его словам, это может произойти, если ударят морозы до -15 градусов.

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Шмигаль подчеркнул, что украинцам не угрожают веерные отключения электроэнергии

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что сейчас нет никаких оснований для веерных отключений электроэнергии.

Так глава правительства прокомментировал соответствующие слова мэра Киева Виталия Кличко. В эфире одного из телеканалов Кличко сказал следующее: "Специалисты говорят, что морозы до -15 градусов продержатся несколько недель. Вероятность веерных отключений – очень велика".

Спросите мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию, и почему он убежден, что у него начнутся какие-то веерные отключения. Оснований сегодня ни у Министерства энергетики, ни у Укрэнерго для веерных отключений нет. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем,

– ответил Денис Шмигаль.

И призвал политиков не произносить "подобные манипуляции", потому что это "дестабилизирует ситуацию", а на самом деле "не имеет под собой никаких оснований".

Следует знать. Веерные отключения – это поочередные или групповые отключения потребителей от электросети для разгрузки энергосистемы. В 1990-х годах в Украине они были обычным явлением.

Слухи об отключениях света, которые якобы уже происходят – неправдивы

Премьер-министр также прокомментировал прозвучавшую в студии информацию, что в некоторых регионах свет уже отключают:

В течение года службы могут осуществлять регламентные работы, но не нужно это подменять понятием "веерные отключения". Веерных отключений в стране нет. Это официальная информация.

Глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и депутат из "Слуги народа" Андрей Герус добавил, что регламентные работы на энергетических предприятиях выполняют ежегодно и выполняют в период, когда нет сильных морозов: "Это не имеет никакого отношения к веерным отключениям. Это обычная плановая вещь" .

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