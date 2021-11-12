Нагадаємо, слова про загрозу відключень пролунали в ефірі одного з українських телеканалів з уст міського голови Києва Віталія Кличка. За його словами, це може статися, якщо вдарять морози до -15 градусів.

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Шмигаль наголосив, що українцям не загрожують віялові відключення електроенергії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що зараз немає жодних підстав для віялових відключень електроенергії.

Так глава уряду прокоментував відповідні слова мера Києва Віталія Кличка. В ефірі одного з телеканалів Кличко сказав таке: "Фахівці кажуть, що морози до -15 градусів протримаються кілька тижнів. Ймовірність віялових відключень – дуже велика".

Запитайте у мера Кличка, звідки він бере цю дезінформацію, і чому він переконаний, що у нього почнуться якісь віялові відключення. Підстав сьогодні ні Міністерство енергетики, ні Укренерго для віялових відключень не має. Ми не готуємося до віялових відключень, планів таких не складаємо,

– відповів Денис Шмигаль.

І закликав політиків не виголошувати "подібні маніпуляції", бо це "дестабілізує ситуацію", а насправді "не має під собою жодного підґрунтя".

Варто знати. Віялові відключення – це почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля розвантаження енергосистеми. У 1990-х роках в Україні вони були звичним явищем.

Чутки про відключення світла, які начебто вже відбуваються – неправдиві

Прем'єр-міністр також прокоментував інформацію, яка пролунала у студії, що у деяких регіонах світло вже відключають:

Упродовж року служби можуть здійснювати регламентні роботи, але не треба це підміняти поняттям "віялові відключення". Віялових відключень в країні немає. Це офіційна інформація.

Голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та депутат зі "Слуги народу" Андрій Герус додав, що регламентні роботи не енергетичних підприємствах виконують щороку, і виконують у період, коли немає сильних морозів. "Це не має ніякого відношення до віялових відключень. Це звичайна планова річ", – зазначив він.

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