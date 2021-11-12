Про високу ймовірність віялових відключень мер заявив в ефірі одного з телеканалів. Посадовець наголосив, що Київ виділив 2 мільярди гривень, аби не підвищувати тарифи на гарячу воду та тепло для населення.

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Однак у разі великих морозів недостатні запаси енергоносіїв можуть призвести до вкрай критичної ситуації.

Кабмін не закупив вугілля та газ

Кличко підкреслив, що недостатні запаси вугілля та газу здатні створити настільки погану ситуацію на ринку, що для забезпечення киян теплом та світлом може банально не вистачити енергії.

Саме через це, у разі настання холодів впродовж кількох днів поспіль, у Києві можуть почати заплановано відключати електропостачання.

За словами Кличка, аби хоча б якось вирівняти становище, влада повинна збільшити видобуток власного газу.



Наша країна може видобувати власний газ. Чому ми маємо залежати від європейських цін на газ, інших енергоносіїв? Які потягнуть за собою і здорожчання продуктів та іншого, тобто вдарять по кишенях українців. Тому, вважаю, повинен зібратися енергетичний штаб і ухвалити важливі рішення. Так, збільшення видобутку займе чимало зусиль та часу, але ми повинні й можемо це зробити,

– зазначив Кличко.

Чому Україна виявилася непідготовленою до зими

За даними журналістів Liga.net, вперше за багато років запаси газу та вугілля на державних сховищах є настільки малими. Пов'язано це з тим, що уряд не закупив достатню кількість вугілля, а Росія цілком очікувано майже повністю зупинила транзит газу через Україну. Виробництво ж електроенергії на вітчизняних АЕС також перебуває у занепаді через фактично штучно призупинені станції.

У Кабміні не бачать проблеми

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що підстав для віялових відключень нібито немає, а заплановані відключення, які вже відбуваються у регіонах є лише запланованими регламентними роботами.

Підтверджує це й голова профільного комітету Ради Андрій Герус. За його словами, регламентні роботи на енергетичних підприємствах виконують щороку саме у період, коли немає сильних морозів.