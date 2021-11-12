Про високу ймовірність віялових відключень мер заявив в ефірі одного з телеканалів. Посадовець наголосив, що Київ виділив 2 мільярди гривень, аби не підвищувати тарифи на гарячу воду та тепло для населення.
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Однак у разі великих морозів недостатні запаси енергоносіїв можуть призвести до вкрай критичної ситуації.
Кабмін не закупив вугілля та газ
- Кличко підкреслив, що недостатні запаси вугілля та газу здатні створити настільки погану ситуацію на ринку, що для забезпечення киян теплом та світлом може банально не вистачити енергії.
- Саме через це, у разі настання холодів впродовж кількох днів поспіль, у Києві можуть почати заплановано відключати електропостачання.
- За словами Кличка, аби хоча б якось вирівняти становище, влада повинна збільшити видобуток власного газу.
Наша країна може видобувати власний газ. Чому ми маємо залежати від європейських цін на газ, інших енергоносіїв? Які потягнуть за собою і здорожчання продуктів та іншого, тобто вдарять по кишенях українців. Тому, вважаю, повинен зібратися енергетичний штаб і ухвалити важливі рішення. Так, збільшення видобутку займе чимало зусиль та часу, але ми повинні й можемо це зробити,
– зазначив Кличко.
Чому Україна виявилася непідготовленою до зими
За даними журналістів Liga.net, вперше за багато років запаси газу та вугілля на державних сховищах є настільки малими. Пов'язано це з тим, що уряд не закупив достатню кількість вугілля, а Росія цілком очікувано майже повністю зупинила транзит газу через Україну. Виробництво ж електроенергії на вітчизняних АЕС також перебуває у занепаді через фактично штучно призупинені станції.
У Кабміні не бачать проблеми
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що підстав для віялових відключень нібито немає, а заплановані відключення, які вже відбуваються у регіонах є лише запланованими регламентними роботами.
Підтверджує це й голова профільного комітету Ради Андрій Герус. За його словами, регламентні роботи на енергетичних підприємствах виконують щороку саме у період, коли немає сильних морозів.