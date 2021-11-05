Кличко уволил своего заместителя из-за затягивания строительства Подольского моста

Мэр Киева решил распрощаться со своим заместителем Александром Густелевым из-за переноса сроков окончания строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Кличко уволил чиновника утром 5 ноября.

По словам главы столицы, решение об уходе он принял после того, как посмотрел на работу на объекте. Кличко подчеркнул, что ему нужны не обещания, а результат.

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Густелев, по словам мэра, публично обещал, что движение машин по мосту будет запущено до конца года, но отсутствие работы на строительстве этому не способствует.

Картина нерадужная

Мэр столицы написал, что утром 5 ноября без предупреждения приехал на строительство Подольско-Воскресенского моста, чтобы посмотреть, что делают на объекте.

Увиденное Кличко не удовлетворило, поскольку "там мало что происходило".

По словам главы КГГА, Густелев должен был рационально организовать работу и запустить автомобильное движение по мосту до конца 2021 года.

Все, что было нужно, чтобы завершить работы для запуска автомобильного движения было обеспечено. И финансово, и организационно. При этом заместитель, который отвечает за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на объект, что все делается и движется к завершению. Я сегодня поехал туда сам и увидел, что картина – нерадужная,

– подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что у него нет времени слушать обещания и жалобы, поэтому нужно менять менеджера проекта. Надеется ли городской голова на запуск движения по мосту в определенные сроки, неизвестно.