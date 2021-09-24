Кличко заявил, что Киев готов к новой волне COVID-19
Источник:24 канал
Пока большинство жителей Киева не носит масок и не соблюдает других карантинных ограничений, представители местной власти готовятся к нашествию тяжелых пациентов с COVID-19. По словам Виталия Кличко, город уже подготовился к худшему сценарию.
В эфире одного из телеканалов мэр столицы отметил, что местные власти собственными усилиями подготовили более 4 100 коек в медицинских учреждениях. 98% из них якобы обеспечены подачей кислорода.
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Также для медицинских учреждений закупили достаточное количество средств защиты и необходимых лекарств.
Киев готов к развертыванию дополнительных коек
По словам Кличко, при необходимости в больницах могут увеличить количество койко-мест. Также в медицинских учреждениях есть 490 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Мы готовы к худшему сценарию. Но делаем все, чтобы его не допустить. Город продолжает поддерживать медицинских работников столицы, выплачивая им надбавку к заработной плате. Потому что мы должны поддерживать тех, кто спасает здоровье и жизнь киевлян, ежедневно подвергая опасности свою жизнь,
– подчеркнул Кличко.
Количество больных быстро растет
- Согласно официальным данным, за 23 сентября в Киеве зафиксировали 465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. При этом в лабораториях столицы за сутки сделали 747 положительных ПЦР-тестов.
- За сутки госпитализировали 56 пациентов с подтвержденной болезнью и 143 больных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
- Преодолели болезнь 115 киевлян.