Кличко призвал не верить фейкам и предоставил перечень официальных источников
Источник:телеграм Виталия Кличко
Российские захватчики пытаются посеять панику как в Украине, так и в Киеве. По словам мэра столицы Виталия Кличко, информационная война – часть агрессии России.
Из-за быстрого распространения фейковой информации со стороны кремлевских оккупантов Виталий Кличко призвал всех пользоваться только официальными источниками.
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Кроме того, мэр попросил всех не распространять никакую информацию о передвижении украинских военных и авиации.
Где можно узнать правдивую информацию о ситуации в Киеве:
страница КГГА в фейсбуке;
фейсбук Виталия Кличко;
телеграм Виталия Кличко;
Официальные каналы для получения информации по Украине:
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины;
Государственная служба чрезвычайных ситуаций;
Государственная пограничная служба Украины;
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
Официальные источники информации о движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:
Министерство инфраструктуры Украины;
Международный аэропорт "Борисполь";
Администрация морских портов Украины;
Международный аэропорт "Львов";
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.