Через стрімке поширення фейкової інформації з боку кремлівських окупантів Віталій Кличко закликав всіх користуватися лише офіційними джерелами.
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Крім того, мер попросив всіх не поширювати жодної інформації про пересування українських військових та авіації.
Де можна дізнатися правдиву інформацію про ситуацію у Києві:
сторінка КМДА у фейсбуці;
фейсбук Віталія Кличка;
телеграм Віталія Кличка;
Офіційні канали для отримання інформації по Україні:
Генеральний штаб Збройних сил України;
Міністерство внутрішніх справ;
Державна служба надзвичайних ситуацій;
Державна прикордонна служба України;
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;
Офіційні джерела інформації щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі:
Міністерство інфраструктури України;
Міжнародний аеропорт "Бориспіль";
Адміністрація морських портів України;