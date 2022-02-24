Через стрімке поширення фейкової інформації з боку кремлівських окупантів Віталій Кличко закликав всіх користуватися лише офіційними джерелами.

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Крім того, мер попросив всіх не поширювати жодної інформації про пересування українських військових та авіації.

Де можна дізнатися правдиву інформацію про ситуацію у Києві:

сторінка КМДА у фейсбуці;

фейсбук Віталія Кличка;

телеграм Віталія Кличка;

Офіційні канали для отримання інформації по Україні:

Офіс Президента України;

Генеральний штаб Збройних сил України;

Кабінет Міністрів України;

Міністерство оборони України;

Міністерство внутрішніх справ;

Національна поліція України;

Державна служба надзвичайних ситуацій;

Державна прикордонна служба України;

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Сухопутні війська ЗС України;

Військово-морські сили ЗСУ;

Територіальна оборона ЗСУ;

Офіційні джерела інформації щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі:

Міністерство інфраструктури України;

Укрзалізниця;

Украерорух;

Укравтодор;

Міжнародний аеропорт "Бориспіль";

Адміністрація морських портів України;

Міжнародний аеропорт "Львів";

Державна служба України з безпеки на транспорті.