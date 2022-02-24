Из-за быстрого распространения фейковой информации со стороны кремлевских оккупантов Виталий Кличко призвал всех пользоваться только официальными источниками.

Смотрите также В Киевской области упал военный самолет ВСУ

Кроме того, мэр попросил всех не распространять никакую информацию о передвижении украинских военных и авиации.

Где можно узнать правдивую информацию о ситуации в Киеве:

страница КГГА в фейсбуке;

фейсбук Виталия Кличко;

телеграм Виталия Кличко;

Официальные каналы для получения информации по Украине:

Офис Президента Украины;

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины;

Кабинет Министров Украины;

Министерство обороны Украины;

Министерство внутренних дел;

Национальная полиция Украины;

Государственная служба чрезвычайных ситуаций;

Государственная пограничная служба Украины;

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;

Сухопутные войска ВС Украины;

Военно-морские силы ВСУ;

Территориальная оборона ВСУ;

Официальные источники информации о движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

Министерство инфраструктуры Украины;

Укрзализныця;

Украэрух;

Укравтодор;

Международный аэропорт "Борисполь";

Администрация морских портов Украины;

Международный аэропорт "Львов";

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.