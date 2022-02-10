Кличко жестко отреагировал на задержание "слуги" Трубицына
Источник:телеграм Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал задержание депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына. Глава столицы подчеркнул, что ожидает от НАБУ всестороннего и объективного расследования коррупционного преступления.
По словам мэра, власти города будут избавляться от коррупционеров, которые соблазнились на деньги в конвертах или чемоданах. Кроме того, в команде Кличко готовы помогать правоохранителям в раскрытии подобных преступлений.
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Просьба Кличко подробно и беспристрастно расследовать взяточничество касалась не только Трубицына, но и его сообщников, работающих в различных коммунальных предприятиях столицы.
Власти Киева обещают избавляться от коррупционеров
В своем телеграме Кличко отметил, что не собирается учитывать партийные цвета, должности или регалии чиновников, которые попались на коррупции.
Я всегда говорил и еще раз подчеркиваю: мы будем избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток. И будем в дальнейшем помогать правоохранительным органам привлекать к ответственности таких "деятелей". Несмотря на партийные цвета, должности или регалии,
– подчеркнул мэр.
Что известно о задержании "слуги" Трубицына
- Вечером 9 февраля детективы НАБУ задержали на взятке неофициального помощника депутата от Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына.
- 1,2 миллиона гривен должен был получить через посредника сам Трубицын.
- По данным следствия, депутат требовал от предпринимателей 1,39 миллиона гривен в год за размещение МАФов в разных районах столицы. Вместе с ним в коррупционной схеме участвовали руководитель коммунального предприятия, а также еще два заместителя директоров КП.
- Сейчас все фигуранты производства находятся в следственном изоляторе. Вскоре им будут выбирать меры пресечения.