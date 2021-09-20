"Климат очень изменился": в Киеве посреди улицы гуляла экзотическая птица

На Лукьяновке в Киеве люди заметили павлина. Он спокойно гулял посреди дороги. Когда прохожий подошел ближе, птица начала убегать.

Павлина заметили 19 сентября на Коперника. Говорят, что птица – местная. Его можно там часто увидеть. В сети выложили видео происшествия.

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Местный павлин

В сети точно не сообщают откуда взялась птица. Киевляне говорят, что павлин живет у местного дедушки. На видео видно, как он спокойно разгуливает посреди улицы.

Автор записи пытается подойти и снять павлина поближе, но он начинает убегать.

Павлины – род крупных птиц из рода Фазановые. Они распространены в Азии. Среди разновидностей птиц: павлин зеленый и обыкновенный. В Украине их можно увидеть только в зоопарках.

В Киеве прохожие заметили павлина: смотрите видео

Люди по-разному отреагировали на ситуацию, но большинство – шутит. Местные, которые живут поблизости говорят, что павлинов на самом деле четверо. Их можно там часто увидеть. Вот несколько реакций: