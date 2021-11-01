В КНУ мусульманке не выдавали студбилет из-за фото в хиджабе
1 ноября 2021 , 20:38Читати новину українською
Источник:"КиевVласть"
В Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко возникла досадная ситуация с девушкой-мусульманкой. Ей отказали в выдаче студенческого билета из-за фото в хиджабе.
Конфликт возник в начале учебного года, когда всех студентов попросили принести фотографии на документы. Однако одно фото администрация вуза не приняла.
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Подбивали на грех
- Объясняя свой отказ, сотрудники университета заявили студентке, что ее фото не соответствует стандартам официальных документов.
- От девушки требовали новое фото без головного убора, однако не учли того, что в мусульманстве снятие женщиной хиджаба считается грехом.
- В защиту студентки встали ее одногруппники, поддержав важные для нее религиозные принципы.
Недоразумения уладили, но молодежь опасается
В конце концов, конфликт между администрацией и мусульманкой удалось уладить, и документ ей все-таки выдали. Однако другие студенты пока неохотно говорят об этой ситуации, потому что боятся негативных последствий для себя.Обратите внимание! В 2019 году МВД издало приказ, в котором разрешило гражданам фотографироваться на документы в головном уборе по религиозным или медицинским причинам.