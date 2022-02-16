Ко Дню единения на "Олимпийском" развернули огромный флаг

На фоне новой российской угрозы в Украине отмечают День единения. В честь этого на стадионе НСК "Олимпийский" развернули самый большой в Киеве сине-желтый флаг.

Государственный флаг в длину 200 метров. Его держали около 300 человек.

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Акция ко Дню единения: смотрите видео

Как прошла акция

Участники события несколько раз обошли стадион. Во время этого звучала песня "Укра]на" Тараса Петриненко.

Люди исполнили гимн и скандировали: "Слава Украине! Героям Слава!"



Киевляне на Дне единения / Фото ЧСВ Печерск



НСК "Олимпийский" / Фото ЧСВ Печерск



В Украине отмечают День единения / Фото ЧСВ Печерск



Флаг длиною 200 метров / Фото ЧСВ Печерск

Участие в шествии приняли 300 человек / Фото ЧСВ Печерск

Что известно о Дне единения