Ко Дню единения на "Олимпийском" развернули огромный флаг

16 февраля 2022 , 14:00
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Источник:

Укринформ

На фоне новой российской угрозы в Украине отмечают День единения. В честь этого на стадионе НСК "Олимпийский" развернули самый большой в Киеве сине-желтый флаг.

 

Государственный флаг в длину 200 метров. Его держали около 300 человек.

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Акция ко Дню единения: смотрите видео

Как прошла акция

Участники события  несколько раз обошли стадион. Во время этого звучала песня "Укра]на" Тараса Петриненко.

Люди исполнили гимн и скандировали: "Слава Украине! Героям Слава!"


Киевляне на Дне единения / Фото ЧСВ Печерск


НСК "Олимпийский" / Фото ЧСВ Печерск


В Украине отмечают День единения / Фото ЧСВ Печерск


Флаг длиною 200 метров / Фото ЧСВ Печерск

Участие в шествии приняли 300 человек / Фото ЧСВ Печерск

Что известно о Дне единения

  • Президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Именно эту дату СМИ определяли как день нападения России.
  • Цель Указа Зеленского – укрепить стойкость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.
  • Министерство культуры анонсировало общенациональный телемарафон. Он продлится с 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00.
Автор: Марія Масюк