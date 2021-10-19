Когда в домах киевлян включат тепло: в КГГА назвали точную дату

В Киевской городской государственной администрации окончательно определились с датой начала отопительного сезона в жилых домах. Он стартует в субботу, 23 октября.

Планами городских властей поделился заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Вместе с тем он напомнил, что жители домов могут самостоятельно добиться подачи тепла в квартиры уже сейчас.

Актуальное Отопительный сезон в Киеве: когда в домах станет тепло

Куда писать

По словам чиновника, домовые общины могут составить заявку о необходимости начала обогрева. Впрочем, ее должно поддержать большинство. Копию документа следует направить в "Киевтеплоэнерго" или "Евро-Реконструкция".

Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть путь письменного анкетирования, которое должна сделать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания,

– сказал Пантелеев.

Ждут холодов

Ранее Пантелеев отмечал, что отопление жилого фонда могут начинать, отталкиваясь от четких температурных показателей. Так, необходимо, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток держалась на уровне ниже +8 градусов.

Киевщине угрожает долговой коллапс

Несмотря на то, что Киеву осталось ждать тепла считанные дни, область может продолжать оставаться с холодными батареями. Все это – из-за огромной задолженности за газ 15 предприятий теплокоммунэнерго. В целом они должны почти 60 миллионов гривен.

В частности, в зоне риска оказались жители Броваров, Вышгорода, Василькова, Белой Церкви, Славутича, Борисполя, Обухова, Боярки, Фастова, Переяслав-Хмельницкого и других городов.