Колеса разбили стекло остановки: у киевской маршрутки на полном ходу отлетела полуось
Источник:dtp.kiev.ua
ЧП, связанное с ужасным состоянием киевских маршрутных такси, произошло днем 7 сентября на Харьковском шоссе. Во время движения с пассажирами у транспортного средства отлетела задняя полуось.
Два скрепленных между собой колеса покатились в направлении остановки, расположенной неподалеку от места инцидента. Детали маршрутки разбили стекло и влетели в мусорную урну цветочного киоска.
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Металлическая урна получила серьезные повреждения и раздавила стекло МАФа.
Чудом никто не пострадал
Удар взяла на себя урна / Фото dtp.kiev.ua
- Как сообщили свидетели инцидента, авария произошла с маршруткой №415. После отрыва полуоси транспортное средство достаточно жестко останавливалось. Однако пассажиры не получили повреждений.
- Чудом не пострадали люди и от оторванных элементов маршрутки.
- Водитель транспортного средства вызвал техническую помощь, после чего якобы неохотно вернул некоторым пассажирам деньги за проезд.
- Работали ли на месте инцидента полицейские, неизвестно.
В комментариях к видео с поврежденным микроавтобусом киевляне отметили, что подобные ситуации являются нормой, поскольку состояние транспорта просто ужасно.
Смотрите видео с маршруткой, у которой на ходу отпала полуось: