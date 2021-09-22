Коммунальное предприятие под Киевом во второй раз поймали на загрязнении: на этот раз рек
На Киевщине предприятие "Броварытепловодоэнергия" сбрасывало в реки отходы в больших количествах. Говорится о реках Красиловка и Трубеж, принадлежащих к бассейну Днепра. Сумма нанесенного ущерба - более 3 миллионов.
В Государственной экологической инспекции рассказали, что в "Броварытепловодоэнергия" нерационально использовали водные ресурсы. Предприятие уже второй раз поймали на загрязнении рек.
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Более 3 миллионов убытков
Коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" сбрасывало отходы в реки Красиловка и Трубеж. Предприятие значительно превысило разрешенную норму. Общая сумма ущерба составила 3,4 миллиона гривен.
Инспекторы экологической службы Киева проводили внеплановые обыски с 25 по 30 августа. Экоинспекция проверяла, изменила ли "Броварытепловодоэнергия" ситуацию в реках.
Ранее предприятие уже "ловили" на загрязнении земли. В апреле этого года оно возместило причиненный ущерб. Сумма тогда составляла 684 тысячи гривен.
Состояние воздуха в Киеве
- 10 сентября сообщили, что Киев входит в 5 городов мира с самым грязным воздухом.
- Показатель индекса загрязненности воздуха утром достигал отметки 137 при норме 50.
- Уже в 12:00 ситуация значительно улучшилась, а столицу Украины отнесли к 26 городам с показателем 66.
- Ухудшение качества воздуха в Киеве фиксируют каждое утро и вечером осенью и весной, когда температура прохладная.
- Климатологи говорят, что такие изменения – норма. Ведь в атмосфере формируется слой воздуха, который удерживает вредные вещества внизу.