В сети писали о "массовом конфликте с ТЦК" в Киеве: что там произошло на самом деле
Ночью 15 июня в сети появилась информация о якобы массовом конфликте между военными ТЦК и гражданскими лицами в Деснянском районе Киева. Однако правоохранители утверждают, что на самом деле речь шла о погоне за нарушителем-водителем.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
Читайте также В Тернопольском ТЦК удерживают людей с инвалидностью, а надзиратель был в состоянии опьянения
Что на самом деле произошло в Киеве?
Выяснилось, что во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль Nissan, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Кроме того, у транспортного средства были заклеены номерные знаки, что делало невозможной идентификацию автомобиля.
Как сообщают правоохранители, на законное требование остановиться водитель также не отреагировал, а вместо этого попытался скрыться: выехал и продолжил движение по тротуару.
Для пресечения правонарушения и задержания нарушителя патрульные вызвали подкрепление и заблокировали автомобиль фигуранта. Мужчину задержали с применением спецсредств — наручников — в соответствии со статьей 45 Закона Украины "О Национальной полиции",
— говорится в сообщении.
Впоследствии на место происшествия подошла группа лиц, которые пытались препятствовать законным действиям полицейских. По словам правоохранителей, они применили средства слезоточивого действия и повредили служебный автомобиль полиции.
Патрульным пришлось применить физическую силу для отражения нападения — они также использовали вещества слезоточивого и раздражающего действия. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
В отношении водителя инспекторы вынесли постановление по статье о нарушении требований по использованию номерных знаков и составили протокол за невыполнение требования полицейского об остановке, а также оформили протокол задержания. Кроме того, ему инкриминируют статью Уголовного кодекса об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.
Впоследствии дополнительно выяснилось, что мужчина считается лицом, нарушающим мобилизационное законодательство – его доставили в РТЦК и СП.
К слову, на днях реальный конфликт между работниками предприятия и представителями РТЦК произошел в Черкасской области. В ходе конфликта один из мужчин применил газовый баллончик, а другой участник инцидента достал стартовый пистолет и начал стрелять в воздух.