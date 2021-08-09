На Контрактовой площади в Киеве произошла драка с участием полицейских: видео

На Подоле в Киеве снова произошли кровавые столкновения между компаниями пьяных молодых людей. Один из участников драки бросался с кулаками на патрульных.

Очередной инцидент произошел ночью 8 августа на печально известной Контрактовой площади, где подобное случается регулярно. Молодые мужчины из разных компаний подрались между собой.

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Один из участников столкновений оказался на асфальте, а его оппонента пытались задержать полицейские.

Становился в стойку и требовал задуть его газом

Когда патрульные решили вмешаться в драку, молодые ребята уже подрались между собой.

Задержать предполагаемого нападавшего полицейским мешали его друзья. Один из них даже встал перед инспекторами в боксерскую стойку, демонстрируя агрессивные намерения.

Судя по всему, правоохранители пригрозили ему применением спецсредств, после чего молодой человек поднял руки и начал кричать, чтобы его задули газом.

Чем закончился конфликт, пока неизвестно. Однако в комментариях к посту в соцсетях киевляне отмечают, что драки на Контрактовой стали привычным явлением. Поскольку нетрезвые компании постоянно отправляются туда гулять после отдыха в ночных клубах.

Смотрите видео драки с участием полицейских на Контрактовой площади: