Очередной кровавый инцидент произошел на Контрактовой площади утром 7 августа. Нетрезвый киевлянин бросался на людей, которые шли по Подолу после ночных гуляний. Впоследствии он без каких-либо на то причин подошел к 17-летнему подростку и пырнул его ножом.

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С места происшествия злоумышленник пытался скрыться, однако был задержан бойцами Муниципальной стражи. Впоследствии к ним подтянулись и полицейские.

Искал приключения всю ночь

Как отмечали очевидцы инцидента, злоумышленник цеплялся ко многим компаниям и достаточно агрессивно себя вел. Он находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Неизвестно, был ли у него конфликт с потерпевшим до нападения. Однако видимых причин для агрессии в отношении подростка у нетрезвого мужчины не было.

После задержания правоохранителям пришлось спасать злоумышленника от разъяренных свидетелей инцидента.

Мужчина был настолько нетрезвым, что обмочился перед тем, как его посадили в машину полиции.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений следователи открыли уголовное производство. Задержанного посадили в изолятор временного содержания.

Если суд признает его виновным, 47-летнему мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Смотрите видео задержания пьяного мужчины, который ударил подростка ножом на Контрактовой площади:

Драки с пострадавшими происходят на Контрактовой площади почти каждые выходные. Из-за нескольких популярных и недорогих заведений, торгующих алкоголем, немалое количество людей отправляется догуливать на Подол. И там между компаниями уже возникают пьяные конфликты.