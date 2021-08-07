Очередной кровавый инцидент произошел на Контрактовой площади утром 7 августа. Нетрезвый киевлянин бросался на людей, которые шли по Подолу после ночных гуляний. Впоследствии он без каких-либо на то причин подошел к 17-летнему подростку и пырнул его ножом.
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С места происшествия злоумышленник пытался скрыться, однако был задержан бойцами Муниципальной стражи. Впоследствии к ним подтянулись и полицейские.
Искал приключения всю ночь
- Как отмечали очевидцы инцидента, злоумышленник цеплялся ко многим компаниям и достаточно агрессивно себя вел. Он находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.
- Неизвестно, был ли у него конфликт с потерпевшим до нападения. Однако видимых причин для агрессии в отношении подростка у нетрезвого мужчины не было.
- После задержания правоохранителям пришлось спасать злоумышленника от разъяренных свидетелей инцидента.
- Мужчина был настолько нетрезвым, что обмочился перед тем, как его посадили в машину полиции.
По факту нанесения тяжких телесных повреждений следователи открыли уголовное производство. Задержанного посадили в изолятор временного содержания.
Если суд признает его виновным, 47-летнему мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Смотрите видео задержания пьяного мужчины, который ударил подростка ножом на Контрактовой площади: