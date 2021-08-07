Черговий кривавий інцидент стався на Контрактовій площі вранці 7 серпня. Нетверезий киянин кидався на людей, які йшли Подолом після нічних гулянок. Згодом він без якихось на це причин підійшов до 17-річного підлітка та вдарив його ножем.

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З місця події зловмисник намагався втекти, однак його затримали бійці Муніципальної варти. Згодом до них підтягнулися й поліцейські.

Шукав пригоди всю ніч

Як зазначали очевидці інциденту, зловмисник чіплявся до багатьох компаній та досить агресивно поводився. Він перебував у стані дуже сильного алкогольного сп'яніння.

Невідомо, чи був у нього конфлікт з потерпілим до нападу. Однак видимих причин для агресії стосовно підлітка у нетверезого чоловіка не було.

Після затримання правоохоронцям довелося рятувати зловмисника від розлючених свідків інциденту.

Чоловік був настільки нетверезим, що обмочився перед тим, як його посадили до машини поліції.

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження. Затриманого посадили до ізолятора тимчасового тримання.

Якщо суд визнає його винним, 47-річному чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Дивіться відео затримання п'яного чоловіка, який ударив підлітка ножем на Контрактовій площі:

Бійки з потерпілими трапляються на Контрактовій площі майже кожних вихідних. Через кілька популярних та не дорогих закладів, де торгують алкоголем, чимала кількість людей відправляється догулювати на Подол. І там між компаніями вже виникають п'яні конфлікти.