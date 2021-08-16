Коррупция на строительстве Подольского моста: в полиции подозревают чиновника и генподрядчика

Заместителю руководителя Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений КГГА инкриминируют служебную халатность, а подрядчику проведения работ – хищение средств.

Правоохранители утверждают, что чиновник и руководитель компании-подрядчика якобы причастны к хищению 4,5 миллиона гривен, выделенных на строительство Подольско-Воскресенского моста. Преступление заключалось в том, что рабочие якобы не выполнили некоторые работы. Однако средства за это город заплатил.

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Если судьи признают фигурантов дела виновными, должностному лицу грозит от 2 до 5 лет заключения, а другой подозреваемый может провести за решеткой от 7 до 12 лет.

Якобы не покрасили железобетонные плиты

В прокуратуре Киева отметили, что исполняющий обязанности руководителя дирекции, который сейчас является заместителем начальника коммунального предприятия, в июле 2020 года подписал акт приемки выполненных работ.

В документах было указано, что в апреле – мае 2020 года подрядчики покрасили ряд железобетонных пролетных плит автопроезда.

Экспертиза подтвердила, что на самом деле работы не были выполнены.

16 августа правоохранители провели обыски в офисе департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в самом коммунальном предприятии, а также в подрядных организациях. Кроме того, следственные действия проводили в помещениях фигурантов дела.

В КГГА говорят, что документы по этому уголовному делу правоохранители уже несколько раз изымали. При этом полицейским их предоставляли без каких-то преград. Так, появление следователей чиновники расценивают как продолжение политического давления на столичные власти.