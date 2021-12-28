На Крещатике мужчина застрял на крыше гаража, догоняя грабителей

В центре Киева на улице Крещатик мужчина застрял на крыше гаража из-за травмированной ноги. Инцидент произошел ночью 28 декабря.

Потерпевший пытался догнать воров, которые его ограбили, но это ему не удалось. В итоге киевлянину даже понадобилась помощь медиков.

Похожее В веревочном парке в Киеве на высоте застрял мальчик



Снять пострадавшего удалось с помощью специальных носилок / Фото Киевской службы спасения



Мужчина сильно повредил ногу и не мог спуститься самостоятельно / Фото Киевской службы спасения

Пришлось привлекать спасателей

В Киевскую службу спасения в 1:00 обратились спасатели с просьбой помочь снять с кровли мужчину, который не может двигаться.

Потерпевший хотел вернуть назад личные вещи, которые у него украли, но неудачно упал на крышу гаража и сильно повредил ногу.

Передать его в руки медиков скорой помощи смогли по прибытии бригады с ковшовыми носилками и лестницей.



Спасатели "101" попросили подмогу у своих коллег / Фото Киевской службы спасения



Спасатели поднимались к пострадавшему по лестнице / Фото Киевской службы спасения



Мужчине не удалось догнать грабителей, которые украли его вещи / Фото Киевской службы спасения

Текст публикации Киевской службы спасения:

Этой ночью спасатели Киевской службы спасения сняли с крыши гаража травмированного мужчину.

Сегодня в первом часу ночи оперативному дежурному Службы спасения поступило сообщение от "101" о том, что нужна помощь в переносе травмированного мужчины с крыши гаража к автомобилю скорой медицинской помощи.

На место вызова, на улице Крещатик, оперативно прибыли столичные спасатели. По предварительной информации, мужчина пытался догнать грабителей, которые похитили его личные вещи, и неудачно приземлился на кровлю гаража, травмировав себе ногу. Самостоятельно слезть не смог – нуждался в медицинской помощи.

Спасатели Киевской службы спасения с помощью ковшовых носилок и лестницы сняли пострадавшего с крыши и передали работникам скорой помощи.