Потерпілий намагався наздогнати злодіїв, які його пограбували, але це йому не вдалося. Зрештою киянину навіть знадобилася допомога медиків.

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Зняти потерпілого вдалося за допомогою спеціальних нош / Фото Київської служби порятунку



Чоловік сильно пошкодив ногу і не міг спуститися самотужки / Фото Київської служби порятунку

Довелося залучати рятувальників

До Київської служби порятунку о 1:00 звернулися рятувальники з проханням допомогти зняти з покрівлі чоловіка, який не може рухатися.

Потерпілий хотів повернути назад особисті речі, які у нього поцупили, але невдало впав на дах гаража і сильно пошкодив ногу.

Передати його в руки медиків швидкої допомоги змогли після прибуття бригади з ковшовими ношами та драбиною.



Рятувальники "101" попросили підмоги у своїх колег / Фото Київської служби порятунку



Рятувальники піднімалися до потерпілого драбиною / Фото Київської служби порятунку



Чоловіку не вдалося наздогнати грабіжників, які вкрали його речі / Фото Київської служби порятунку

Текст публікації Київської служби порятунку:

Цієї ночі рятувальники Київської служби порятунку зняли з даху гаража травмованого чоловіка.

Сьогодні о першій годині ночі до оперативного чергового Служби порятунку надійшло повідомлення від "101" про те, що потрібнa допомогa в перенесенні травмованого чоловіка з дaху гaрaжa до aвтомобіля швидкої медичної допомоги.

На місце виклику, що на вулиці Хрещатик, оперативно прибули столичні рятувальники. За попередньою інформацією, чоловік намагався наздогнати грабіжників, які викрали його особисті речі, та невдало приземлився на покрівлю гаража, травмувавши собі ногу. Самотужки злізти не зміг – потребував медичної допомоги.

Рятувальники Київської служби порятунку за допомогою ковшових нош та драбини зняли потерпілого з даху та передали працівникам швидкої допомоги.