Дитина не постраждала

Хлопчик застряг на висоті 5 метрів. Спершу його намагалися врятувати працівники канатної дороги, але у них нічого не вийшло.

Читайте також У Кривому Розі підлітки залізли на ханукію та запалили смолоскип

Тоді мати подзвонила правоохоронцям. На місце події прибули патрульні Ілля Куракса та Євгеній Мартиненко.

Хлопчик виглядав дуже знесилено, але тримався мужньо. Поліцейські заспокоїли матір та маленьку сестричку, яка дуже хвилювалась за брата і почали негайно діяти,

– розповіли патрульні.

Рятівники піднялись по канатній драбині до стримувальної сітки, де застряг хлопчик. Вони розплутали його та зняли. Після того передали дитину матері.

На щастя, хлопчик не постраждав. Від медичної допомоги сину жінка відмовилася.

Останні інциденти з неповнолітніми в Україні

На Миколаївщині 4 грудня 9-річний хлопчик пішов у сусіднє село та зник. Усю ніч волонтери та правоохоронці шукали дитину. Однак хлопчика знайшли зранку, на жаль, мертвого. У поліції розпочали розслідування.

У Ніжині сміттєвоз збив 6-річну дівчинку, яка перед тим разом з мамою викинула сміття та йшла у сторону зупинки. Від отриманих травм дитина померла на місці події.

На Хмельниччині оштрафували чоловіка, який став винуватцем неприємного інциденту з пішоходами. Так, у перший день 2021 року він ледь не збив дівчинку на пішохідному переході, а після того кинувся з кулаками на її батька.

У Дніпрі правоохоронці виявили 10-річну дитину, яка була хвора на бронхіт та просила у перехожих грошей на ліки. Все тому, що п'яна мама не змогла допомогти доньці. У дитини була підозра на пневмонію, тому її негайно госпіталізували.

Повний текст публікації Міністерства внутрішніх справ у телеграмі:

​​Відпочинок у мотузковому парку закінчився викликом патрульних – хлопчика врятували.

По допомогу поліції звернулася мати. Жінка пояснила, що відпочивала з дітьми у мотузковому парку. Все було добре, аж поки її 8-річний син не застряг на висоті у сітці з мотузок.

Патрульні Ілля Куракса та Євгеній Мартиненко негайно прибули на місце та побачили, як на висоті п'яти метрів застряг хлопчик. Дитину намагались зняти працівники канатної дороги, але у них нічого не вийшло.

Хлопчик виглядав дуже знесилено, але тримався мужньо. Поліцейські заспокоїли матір та маленьку сестричку, яка дуже хвилювалась за брата і почали негайно діяти. Ілля та Євгеній піднялись по канатній драбині до стримувальної сітки де застряг хлопчик, розплутали його та зняли. Після чого передали матері.

На щастя, дитина не травмувалась та повідомила, що почуває себе добре. Мати від медичної допомоги сину відмовилась.