Потерпілий зі своїми неповнолітніми дітьми збирався переходити дорогу на "зебрі" після святкування Нового року. Його донька ступила на перехід, там різко загальмував автомобіль. Батько дитини ногою вдарив автівку, через що і виникла сутичка.
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Водій своєї провини не визнає
Після того, як пішохід ударив задній бампер автомобіля, водій вийшов і накинувся з кулаками на чоловіка. Прохожі розборонили їх, однак водій вирішив "помститися" дитині й двічі вдарив її кулаком у груди. Через це дівчинці було важко дихати й вона ще декілька місяців відчувала наслідки ударів.
На суді дівчина розповіла, що ступила на перехід, але побачила авто, яке неслося на шаленій швидкості й встигла відстрибнути на тротуар. Агресивний водій накинувся на її батька й вимагав 100 доларів за бампер.
Водій у суді заявив, що зупинився, щоб пропустити автомобіль на перехресті, але почув удар по бамперу. За його словами, він хотів поговорити з пішоходом, однак той на нього накинувся.
Суд став на сторону потерпілих і призначив водію покарання у вигляді штрафу – майже 2 000 гривень матеріальних відшкодувань та 10 000 моральної компенсації.
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