Потерпевший со своими несовершеннолетними детьми собирался переходить дорогу на "зебре" после празднования Нового года. Его дочь ступила на переход, там резко затормозил автомобиль. Отец ребенка ногой ударил автомобиль, из-за чего и возникла драка.

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Водитель своей вины не признает

После того как пешеход ударил задний бампер автомобиля, водитель вышел и набросился с кулаками на мужчину. Прохожие разняли их, однако водитель решил "отомстить" ребенку и дважды ударил его кулаком в грудь. Поэтому девочке было тяжело дышать и она еще несколько месяцев ощущала последствия ударов.

На суде девушка рассказала, что ступила на переход, но увидела автомобиль, которій несся на бешеной скорости и успела отпрыгнуть на тротуар. Агрессивный водитель набросился на ее отца и потребовал 100 долларов за бампер.

Водитель в суде заявил, что остановился, чтобы пропустить автомобиль на перекрестке, но услышал удар по бамперу. По его словам, он хотел поговорить с пешеходом, но тот на него набросился.

Суд принял сторону потерпевших и назначил водителю наказание в виде штрафа – почти 2 тысячи гривен материальных возмещений и 10 тысяч моральной компенсации.

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