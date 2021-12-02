В результате автотрассы травмировалась пассажирка такси. Девушка разбила головой лобовое стекло и попала в больницу.
Актуально В Киеве произошло ночное ужасное ДТП: у машины вырвало мотор – фото с места аварии
Водитель Nissan не пропустил такси, которое двигалось по главной дороге / Фото "Магнолии-ТВ"
Легковушка протаранила такси в бок / Фото "Магнолии-ТВ"
Виновник в шоке
Оказалось, что спровоцировал дорожно-транспортное происшествие водитель Nissan. Ведь он не пропустил машину такси Volkswagen, которая двигалась по главной дороге. Мужчина заявил, что шокирован случившимся. Кроме того, он признался, что отвлекся за рулем.
Машины столкнулись на перекрестке / Фото "Магнолии-ТВ"
Пассажирку такси госпитализировали с травмой головы / Фото "Магнолии-ТВ"
Ужасная авария с такси возле метро "Харьковская": похожее
В начале ноября на проспекте Николая Бажана в столице произошла масштабная авария с машиной такси и еще 6 авто. Водитель сервиса Bolt летел на бешеной скорости. В конце концов он перевернулся и задел два автомобиля. После этого его отбросило на стоянку, где безответственный водитель разбил четыре авто.
Текст публикации Magnolia TV:
В Киеве на проспекте Соборности произошло дорожно-транспортное происшествие, есть травмированные.
Авария случилась на пересечении с улицей Вифлеемской. Как удалось выяснить, автомобиль Nissan не пропустил машину такси Volkswagen, которая двигалась по главной дороге. Произошло столкновение.
К сожалению, не обошлось без травмированных. Пассажирка такси разбила головой стекло машины. Девушку госпитализировали в больницу.
Водитель Nissan был в шоковом состоянии. Съемочной группе "Магнолии-ТВ" рассказал, что отвлекся за рулем. На месте работали полицейские, которые выясняли все обстоятельства ДТП.