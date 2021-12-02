В результате автотрассы травмировалась пассажирка такси. Девушка разбила головой лобовое стекло и попала в больницу.

Актуально В Киеве произошло ночное ужасное ДТП: у машины вырвало мотор – фото с места аварии



Водитель Nissan не пропустил такси, которое двигалось по главной дороге / Фото "Магнолии-ТВ"



Легковушка протаранила такси в бок / Фото "Магнолии-ТВ"

Виновник в шоке

Оказалось, что спровоцировал дорожно-транспортное происшествие водитель Nissan. Ведь он не пропустил машину такси Volkswagen, которая двигалась по главной дороге. Мужчина заявил, что шокирован случившимся. Кроме того, он признался, что отвлекся за рулем.

Важно! В окончательных причинах аварии будет разбираться полиция, которая сразу же прибыла на место происшествия.



Машины столкнулись на перекрестке / Фото "Магнолии-ТВ"



Пассажирку такси госпитализировали с травмой головы / Фото "Магнолии-ТВ"

Ужасная авария с такси возле метро "Харьковская": похожее

В начале ноября на проспекте Николая Бажана в столице произошла масштабная авария с машиной такси и еще 6 авто. Водитель сервиса Bolt летел на бешеной скорости. В конце концов он перевернулся и задел два автомобиля. После этого его отбросило на стоянку, где безответственный водитель разбил четыре авто.

Текст публикации Magnolia TV:

В Киеве на проспекте Соборности произошло дорожно-транспортное происшествие, есть травмированные.

Авария случилась на пересечении с улицей Вифлеемской. Как удалось выяснить, автомобиль Nissan не пропустил машину такси Volkswagen, которая двигалась по главной дороге. Произошло столкновение.

К сожалению, не обошлось без травмированных. Пассажирка такси разбила головой стекло машины. Девушку госпитализировали в больницу.

Водитель Nissan был в шоковом состоянии. Съемочной группе "Магнолии-ТВ" рассказал, что отвлекся за рулем. На месте работали полицейские, которые выясняли все обстоятельства ДТП.