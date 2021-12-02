В результаті автотрощі травмувалася пасажирка таксі. Дівчина розбила головою лобове скло і потрапила до лікарні.

Актуально У Києві сталася нічна карколомна ДТП: у машини вирвало мотор – фото з місця автотрощі



Водій Nissan не пропустив таксі, яке рухалося головною дорогою / Фото "Магнолії-ТВ"



Легковик протаранив таксі у бік / Фото "Магнолії-ТВ"

Винуватець в шоці

Виявилося, що спровокував дорожньо-транспортну пригоду водій Nissan. Адже він не пропустив машину таксі Volkswagen, яка рухалась головною дорогою. Чоловік заявив, що шокований тим, що трапилося. Крім того, він зізнався, що відволікся за кермом.

Важливо! В остаточних причинах аварії розбиратиметься поліція, яка одразу ж прибула на місце пригоди.



Автівки зіштовхнулися на перехресті / Фото "Магнолії-ТВ"



Пасажирку таксі ушпиталили із травмою голови / Фото "Магнолії-ТВ"

Карколомна аварія з таксі біля метро "Харківська": схоже

На початку листопада на проспекті Миколи Бажана у столиці сталася масштабна автотроща з машиною таксі та ще 6 автівками. Водій сервісу Bolt летів на шаленій швидкості. Зрештою він перекинувся і зачепив два автомобілі. Після цього його відкинуло на стоянку, де безвідповідальний кермувальник розтрощив ще чотири авто.

Текст публікакції Magnolia TV:

У Києві на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода, є травмовані.

Аварія трапилася на перетині з вулицею Вифлеємською. Як вдалось з'ясувати, автомобіль Nissan не пропустив машину таксі Volkswagen, яка рухалася головною дорогою. Відбулося зіткнення.

На жаль, не минулося без травмованих. Пасажирка таксі розбила головою скло автівки. Дівчину шпиталізували до лікарні.

Водій Nissan був у шоковому стані. Знімальній групі "Магнолії-ТВ" розповів, що відволікся за кермом. На місці працювали поліцейські, які з'ясовували всі обставини ДТП.