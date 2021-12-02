Местные СМИ пишут, что погибшей оторвало голову. Водителя фуры, под колеса которой попала жительница Свалявы, полиция уже задержала.

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Смертельное ДТП произошло в Закарпатье 1 декабря

В среду, 1 декабря, около 11:35 в полицию города Свалява Закарпатской области поступило сообщение от очевидца смертельной аварии: заявитель рассказал, что грузовой автомобиль DAF наехал на женщину и скрылся с места ДТП.

Правоохранители выяснили, что в аварии погибла 55-летняя местная жительница.

Она, по предварительной информации (все обстоятельства будет изучать следствие), вышла на проезжую часть улицы Освобождения и попала под колеса грузовика.

Местные СМИ ( pmg.ua , mukachevo.net ) пишут, что автомобиль тянул тело женщины еще две сотни метров, причем погибшей оторвало голову. Водитель же, мол, жертву мог просто не заметить, потому что она перебегала дорогу в неположенном месте.



Грузовик сбил женщину в Сваляве и тянул тело еще несколько сотен метров / Фото НПУ

Как бы там ни было, а водителя (жителя Ужгородского района) полиция уже задержала, перед тем тщательно изучив записи с камер наблюдения и опросив свидетелей.



Авария в Сваляве привела к гибели 55-летней местной жительницы / Фото pmg.ua

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