Ребенок не пострадал

Мальчик застрял на высоте 5 метров. Сперва его пытались спасти работники канатной дороги, но у них ничего не получилось.

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Тогда мать позвонила правоохранителям. На место происшествия прибыли патрульные Илья Куракса и Евгений Мартыненко.

Мальчик выглядел очень обессиленно, но держался мужественно. Полицейские успокоили мать и маленькую сестренку, которая очень волновалась за брата, и начали немедленно действовать,

– рассказали патрульные.

Спасатели поднялись по канатной лестнице к сдерживающей сетке, где застрял мальчик. Они распутали его и сняли. После этого передали ребенка матери.

К счастью, мальчик не пострадал. От медицинской помощи сыну женщина отказалась.

Последние инциденты с несовершеннолетними в Украине

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Полный текст публикации Министерства внутренних дел в телеграмме:

​​Отдых в веревочном парке закончился вызовом патрульных – мальчика спасли.

За помощью полиции обратилась мать. Женщина пояснила, что отдыхала с детьми в веревочном парке. Все было хорошо, пока ее 8-летний сын не застрял на высоте в сетке из веревок.

Патрульные Илья Куракса и Евгений Мартыненко немедленно прибыли на место и увидели, как на высоте пяти метров застрял мальчик. Ребенка пытались снять работники канатной дороги, но у них ничего не получилось.

Мальчик выглядел очень обессиленно, но держался мужественно. Полицейские успокоили мать и маленькую сестренку, которая очень волновалась за брата, и начали немедленно действовать. Илья и Евгений поднялись по канатной лестнице к сдерживающей сетке, где застрял мальчик, распутали его и сняли. После чего передали матери.

К счастью, ребенок не травмировался и сообщил, что чувствует себя хорошо. Мать от медицинской помощи сыну отказалась.