Курьеры Bolt Food готовятся к усилению забастовки в Киеве

Работники службы доставки Bolt собираются усиливать забастовку и не предоставлять услуги клиентам в пиковые часы. Несколько дней акции фактически привели ни к чему.

Несмотря на то, что некоторые курьеры действительно выключают приложение и создают компании Bolt неудобства, руководители фирмы не собираются выполнять требования сотрудников. Однако последние надеются заставить работодателей это сделать.

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Точное количество курьеров, которые участвуют в акции, неизвестно.

Трудовых договоров между курьерами и Bolt Food якобы не существует

В сообществе Bolt_STRIKE_INFO в телеграме по состоянию на 7 сентября находится 168 человек. Так, вполне вероятно, что большинство курьеров решили продолжать работать в новых условиях.

Судя по всему, поэтому организаторы акции собираются провести сбор оргкомитета забастовки. На них хотят обсудить идеи по развитию акции.

Курьеры отмечают, что бастуют из-за ухудшения условий работы. Поскольку недавно сумма выплат за осуществление большого количества заказов снизилась почти вдвое.

Кроме того, по словам сотрудников, Bolt Food якобы не подписывает с ними трудовые договоры, поэтому может по своему усмотрению изменять условия оплаты.

Доставка из некоторых ресторанов бывает невозможной

Курьеры кичатся тем, что в пиковые часы из-за их забастовки клиенты не могут пользоваться услугами Bolt Food. Заказчикам при этом предлагают самим забирать готовые блюда.



Из-за забастовки страдают клиенты Bolt Food / Скриншот из сообщества Bolt_STRIKE_INFO

Впрочем, несмотря на эти неудобства в компании не торопятся выполнять их требования – определять нижний порог заработка за один заказ, а также возвращать коэффициенты за сложность выполнения заказов. Кроме того, курьеры хотят качественного медицинского страхования и регистрации транспорта.

В Bolt говорят, что курьеры зарабатывают достаточно

По словам регионального менеджера Bolt Food в Украине Игоря Шрамко, работники службы доставки могут получать высокие прибыли при сочетании базового дохода и бонусов. При этом зарабатывать курьеры могут, если выполняют достаточное количество заказов.

Доход курьеров нашей платформы стабильно высокий благодаря росту числа заказов. В дальнейшем мы планируем продолжать стимулировать рост спроса на услуги Bolt Food, инвестируя в это направление. Такая политика будет экономически выгодной как для компании, так и для курьеров,

– отметил Шрамко.