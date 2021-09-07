Попри те, що деякі кур'єри дійсно виключають застосунок та створюють компанії Bolt незручності, керівники фірми не збираються виконувати вимоги співробітників. Однак останні сподіваються змусити роботодавців це зробити.

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Точна кількість кур'єрів, які беруть участь в акції, невідома.

Трудових договорів між кур'єрами та Bolt Food нібито не існує

У спільноті Bolt_STRIKE_INFO в телеграмі станом на 7 вересня перебуває 168 людей. То ж, цілком ймовірно, що більшість кур'єрів вирішили продовжувати працювати за нових умов.

Судячи з усього, через це організатори акції збираються провести збір оргкомітету страйку. На них хочуть обговорити ідеї щодо розвитку акції.

Кур'єри наголошують, що страйкують через погіршення умов роботи. Оскільки нещодавно сума виплат за здійснення чималої кількості замовлень знизилися майже вдвічі.

Крім того, за словами співробітників, Bolt Food нібито не підписує з ними трудові договори, тому може на свій розсуд змінювати умови оплати.

Доставка з деяких ресторанів буває неможливою

Кур'єри хизуються тим, що у пікові години через їх страйк клієнти не можуть користуватися послугами Bolt Food. Замовникам при цьому пропонують самим забирати готові страви.



Через страйк страждають клієнти Bolt Food / Скриншот зі спільноти Bolt_STRIKE_INFO

Втім, попри ці незручності у компанії не квапляться виконувати їх вимоги – визначати нижній поріг заробітку за одне замовлення, а також повертати коефіцієнти за складність виконання замовлень. Крім того, кур'єри хочуть якісного медичного страхування і реєстрації транспорту.

У Bolt кажуть, що кур'єри заробляють достатньо

За словами регіонального менеджера Bolt Food в Україні Ігоря Шрамка, працівники служби доставки можуть отримувати високі прибутки за поєднання базового доходу та бонусів. При цьому заробляти кур'єри можуть, якщо виконують достатню кількість замовлень.



Дохід кур’єрів нашої платформи стабільно високий завдяки зростанню кількості замовлень. Надалі ми плануємо продовжувати стимулювати зростання попиту на послуги Bolt Food, інвестуючи в цей напрямок. Така політика буде економічно вигідною як для компанії, так і для кур’єрів,

– зазначив Шрамко.