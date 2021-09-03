Кур'єри збираються вимикати у себе додатки Bolt Food, щоб компанія не могла задовольнити клієнтів через брак робочої сили. Страйкувати вони хочуть фактично у пікові години, коли мешканці столиці роблять максимальну кількість замовлень.

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Працівники Bolt Food, які долучилися до акції протесту, приклеюють на робочі рюкзаки наклейки з відповідними написами.

Зарплату зменшили вдвічі



Кур'єри попереджають колег про страйк / Фото ГО "Трудові ініціативи"

За даними ГО "Трудові ініціативи", кур'єри вирішили страйкувати після того, як компанія знизила їм виплати на 50%.

Крім того, працівники Bolt зазначають, що вони вимушені працювати в небезпечних умовах без медичного страхування та реєстрації транспортних засобів.

Також кур'єри збираються змусити компанію повернути їм бонуси за виконані замовлення, а також встановити коефіцієнт за виконання доставки.



Кур'єри Bolt Food чіпляють на рюкзаки наліпки / Фото ГО "Трудові ініціативи"

Щоб залучити до акції якомога більше людей, кур'єри розклеюють відповідні листівки у місцях скупчення людей, а також малюють графіті у центрі Києва з закликом взяти участь у страйку.