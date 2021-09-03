Курьеры собираются выключать у себя приложения Bolt Food, чтобы компания не могла удовлетворить клиентов из-за нехватки рабочей силы. Бастовать они хотят фактически в пиковые часы, когда жители столицы делают максимальное количество заказов.
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Работники Bolt Food, которые присоединились к акции протеста, приклеивают на рабочие рюкзаки наклейки с соответствующими надписями.
Зарплату уменьшили вдвое
Курьеры предупреждают коллег о забастовке / Фото ОО "Трудовые инициативы"
- По данным ОО "Трудовые инициативы", курьеры решили бастовать после того, как компания снизила им выплаты на 50%.
- Кроме того, работники Bolt отмечают, что они вынуждены работать в опасных условиях без медицинского страхования и регистрации транспортных средств.
- Также курьеры собираются заставить компанию вернуть им бонусы за выполненные заказы, а также установить коэффициент за выполнение доставки.
Курьеры Bolt Food цепляют на рюкзаки наклейки / Фото ОО "Трудовые инициативы"
Чтобы привлечь к акции как можно больше людей, курьеры расклеивают соответствующие листовки в местах скопления людей, а также рисуют граффити в центре Киева с призывом принять участие в забастовке.