Курили в вагоне, шумели и катались по полу: в метро Киева снова "прославились" подростки

В столичном метро подростки снова устроили беспредел прямо в вагоне. Они курили, громко кричали и снимали это все на видео. Когда именно случился инцидент неизвестно, однако в сети ролик появился 4 октября.

На видео фигурируют двое парней, которые попеременно появляются в кадре. Они курят, сняв маски, и смеются на камеру. Вероятно, юные нарушители решили воспользоваться тем, что вагон был почти пуст – в нем сидел только один человек.

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Напустили дыма

Позируя, подростки демонстративно выпускают изо рта клубы дыма от сигарет прямо посреди вагона. При этом тот, кто снимает, называет своего товарища "алкашом". Предположительно, ребята были нетрезвыми.



Ребята вели себя неадекватно и курили прямо в вагоне / Скриншот видео



Один из подростков катался по полу вагона с сигаретой в зубах / Скриншот видео

Устроили танцы с колонкой

Также в ролике слышна громкая музыка, под которую мальчишки танцуют и кричат. Один из них с сигаретой в зубах даже катается по полу.

Пользователей сети возмутило такое поведение детей, и они предположили, что вскоре несовершеннолетним пассажирам метро придется просить прощения за свои выходки.

Несовершеннолетние танцевали под громкую музыку / Скриншот видео

В метро Киева подростки курили сигареты в вагоне: видео

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