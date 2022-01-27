На Левобережье в Киеве неизвестный расстрелял элитный Lexus: видео с места происшествия

Покушение на убийство произошло вечером, 27 января, неподалеку от станции метро "Левобережная" в Киеве. Неизвестный несколько раз выстрелил в элитный внедорожник.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают патрульные полицейские и следователи, которые документируют все обстоятельства покушения на убийство.

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По данным "Киева оперативного", Lexus, который обстрелял неизвестный, принадлежит частному предпринимателю и выходцу из Азербайджана.

Машину обстреляли уже второй раз

Последствия обстрела машины / Фото Новости Live

Журналисты утверждают, что покушение на убийство бизнесмена уже происходило 2 недели назад.

Тогда злоумышленники обстреляли машину во время движения. Впрочем, пули ни в кого не попали.

Из нескольких выстрелов нападающий пробил заднее крыло машины. Одна из пуль прошила весь салон насквозь.

Правоохранители подозревают, что злоумышленник использовал травматическое оружие усиленного действия.

На месте происшествия работают следователи / Фото "Киев оперативный"

На этот раз, по утверждениям очевидцев, неизвестный сделал 4 выстрела. Пули попали в правую переднюю часть машины. В результате инцидента элитный внедорожник получил серьезные повреждения – у него разбиты фара, боковое пассажирское стекло, колесо и дверь.

Смотрите видео с места покушения на убийство в Киеве: