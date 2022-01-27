На Левобережье в Киеве неизвестный расстрелял элитный Lexus: видео с места происшествия
Источник:"Киев оперативный"
Покушение на убийство произошло вечером, 27 января, неподалеку от станции метро "Левобережная" в Киеве. Неизвестный несколько раз выстрелил в элитный внедорожник.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают патрульные полицейские и следователи, которые документируют все обстоятельства покушения на убийство.
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По данным "Киева оперативного", Lexus, который обстрелял неизвестный, принадлежит частному предпринимателю и выходцу из Азербайджана.
Машину обстреляли уже второй раз
Последствия обстрела машины / Фото Новости Live
- Журналисты утверждают, что покушение на убийство бизнесмена уже происходило 2 недели назад.
- Тогда злоумышленники обстреляли машину во время движения. Впрочем, пули ни в кого не попали.
- Из нескольких выстрелов нападающий пробил заднее крыло машины. Одна из пуль прошила весь салон насквозь.
- Правоохранители подозревают, что злоумышленник использовал травматическое оружие усиленного действия.
На месте происшествия работают следователи / Фото "Киев оперативный"
На этот раз, по утверждениям очевидцев, неизвестный сделал 4 выстрела. Пули попали в правую переднюю часть машины. В результате инцидента элитный внедорожник получил серьезные повреждения – у него разбиты фара, боковое пассажирское стекло, колесо и дверь.
Смотрите видео с места покушения на убийство в Киеве: