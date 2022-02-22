Лишь на время следствия: пойманный на взятке депутат Трубицын вышел из "Слуги народа"

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, которого подозревают в вымогательстве и получении 1,26 миллиона гривен взятки, вышел из партии "Слуга народа". Соответствующее заявление местный политик подал днем 22 февраля.

О том, что скандально известный депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства КГГА временно вышел из партии, сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук. По ее словам, вновь вернуться к политической силе Трубицын собирается после окончания суда.

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По крайней мере остановил свое членство депутат именно с формулировкой "на период досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу".

"Отпустили", потому что не нарушил устав

Палийчук подчеркнула, что каждый член "Слуги народа" может в любое время прекратить свое пребывание в партии. При этом представителям "слуг" даже не надо указывать своим коллегам оснований.



Сегодня получила заявление Трубицына, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу, Трубицын прекращает членство в партии. В соответствии с уставом нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле даже не указывая оснований. Поэтому мы "отпустили" Трубицына,

– рассказала руководитель партии Елена Шуляк.

Что известно о разоблачении Трубицына на взятке