Любил Киев и творил его историю, – Кличко о смерти Омельченко

Виталий Кличко прокомментировал смерть экс-мэра Киева Александра Омельченко. О том, что политика не стало, сообщили 25 ноября.

Прежде всего нынешний мэр Киева выразил соболезнования семье умершего. Также он поделился светлыми воспоминаниями о нем.

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Были знакомы много лет

Кличко написал, что знал своего предшественника на этом посту много лет. Якобы он лично приходил, чтобы поддерживать его с братом на поединках. Также мэр сказал, что Омельченко рассказывал ему о нюансах политики. В частности, о нюансах управления столицей Украины.

Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю,

– написал Виталий Кличко

Также он добавил, что мог дискутировать с Омельченко и даже спорить. Ведь даже когда они не соглашались друг с другом, это не перечеркивало любовь к столице.

Читайте полный текст поста Виталия Кличко:

Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского головы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета.

Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца.

Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и поединки брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича…

Светлая память…