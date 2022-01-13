Людей на мороз, вещи раздавили: киевляне из снесенного общежития рассказали о произволе рейдеров

Из-за скандального разрушения общежития на улице Метрологической, 1 в Киеве без крыши над головой остались по меньшей мере шесть человек. Их силой выставили на улицу, даже не позволив забрать вещи.

В здании на момент его сноса жила одинокая женщина-дворник, ее коллега с сыном, а также семья Клеветенко – отец, мать и сын-врач. Сейчас все они находятся в шоковом состоянии, поскольку оказались в безвыходной ситуации.

Предыстория В полиции открыли дело из-за скандального разрушения общежития в Киеве

Били, толкали и насмехались

По словам 67-летней Людмилы Клеветенко, ее и соседей буквально выбрасывали из жилья. Так, сына женщины выпихнули в окно, из-за чего он получил ссадины рук и лица. Не менее жестоко "титушки", ворвавшиеся в здание, обращались и со старшими людьми.

Меня, как мячик, болтали по коридору. Я даже одеться не успела, вели раздетую нанятые молодые люди. Я была в тапочках, и меня вытолкали на мороз. Хорошо, хоть сапоги из квартиры выкинули, и нашу кошку Мэри отдали. Остальное там осталось. Нас просто раздавили,

– поделилась криком души обездоленная женщина.

После пережитого у нее резко прыгнуло давление и даже пришлось вызвать скорую. Людмила в отчаянии кричала к злоумышленникам, хотели бы они такого же отношения к своей матери. Однако те лишь посмеивались в ответ.

Семью Клеветенко выбросили на улицу и уничтожили все вещи / Фото "Сегодня"

Люди остались ни с чем

Кроме того, что рейдеры, захватившие общежитие, лишили людей единственного жилья, они еще и уничтожили их имущество. У семьи Клеветенко после сноса здания под обломками остались холодильник, телевизор, две стиральные машинки, микроволновая печь, одежда, обувь и даже посуда. Не думая о том, как людям дальше жить, злоумышленники просто переехали все это трактором.

Дома лишили будущего защитника

Большинство жителей общежития съехали с него еще до сноса из-за намеренно созданных невыносимых условий проживания. Их вещи оставались там, но теперь тоже погребены под грудами строительного мусора.

Людмила Клеветенко рассказала, что особенно из-за уничтожения личных вещей переживал ее сын-врач. Ведь в разбитом компьютере были истории болезней всех его пациентов. К тому же, 30-летний мужчина вскоре должен ехать в зону Операции Объединенных сил.

Людмила Клеветенко посвятила работе в НАН 25 лет / Фото "Сегодня"

Актуально Семью ветерана АТО пытаются лишить жилья в Киеве

Постепенно превращали жизнь в ад

В общежитии Национальной академии наук Клеветенко жили с 1984 года. Ведь Людмила посвятила работе в научном учреждении 25 лет жизни. Выселяться оттуда семья не спешила, поскольку стояла второй в очереди на получение квартиры в Голосеевском районе. Впрочем, все это затянулось на годы, и собственного жилья люди до сих пор не имеют.

Между тем, рейдеры умышленно начали создавать все условия, чтобы спокойной жизни в общежитии никому не было.

От здания отрезали все коммуникации. У нас не было ни газа, ни электричества. Мы так жили пять месяцев. Отопление не включали, даже не пробовали, трубу отрезали. Можете представить, как жить в таких условиях. Приспособились жить при свечах и фонариках. Чтобы зарядить телефон, мы ходили в соседнюю лавку, где на нас уже косо смотрели. Грелись туристической газовой горелкой на 7 литров, а после этого – под одеяло",

– вспоминает Людмила Клеветенко.

Сын Клеветенко остался без компьютера, где были истории болезней его пациентов / Фото "Сегодня"

Бездомные не по своей воле

Женщина также рассказала, что в первую ночь после выселения им пришлось ночевать в маленьком пикапчике. Поскольку места там мало, то спали члены семьи по очереди. Также на улице оказался и общежитский любимец – песик Пальма.

Что же до "титушек", которые вытолкали людей на улицу, то они после такой "зачистки" помещения имели наглость праздновать успех своего дела в кафе поблизости.

"Ели пиццу и пили. Мы видели, как им деньги за работу заплатили. Давала деньги женщина из джипа", – вспоминает госпожа Клеветенко.

Из дома семья успела забрать только чемоданчик вещей и любимую кошку / Фото "Сегодня"

Туманное будущее

Сейчас семья не знает, что будет дальше. Временное убежище им согласились дать знакомые. Что же касается собственного жилья, то в Голосеевской РГА лишь постоянно просят подождать. Тем временем на месте разрушенного общежития рейдеры планируют возвести очередной многоэтажный дом.

Странная позиция полиции

На месте этого общежития раньше располагалось немецкое кладбище времен Второй мировой войны. 25 лет назад останки захватчиков перезахоронили, однако местные убеждены, что тогда нашли не все могилы.

Правоохранители заверили, что открыли уголовное производство по факту скандальной ситуации с общежитием. В то же время там заявили, будто жителей никто не вытаскивал на улицу силой – якобы все ограничилось "словесным конфликтом".