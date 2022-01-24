В Lufthansa объяснили, почему переносят рейсы на Киев

Немецкая авиакомпания Lufthansa официально объяснила свою позицию касательно изменения графика полетов из Киева и в Киев. Конкретного признания в том, что изменения ввели из-за возможной агрессии России, в компании не сделали.

По словам представителей Lufthansa, перенос рейсов является "оптимизацией графика движения". Поэтому решение пилоты и стюардессы компании не будут оставаться в украинской столице на ночь.

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Чтобы этого не происходило, рейсы перенесут таким образом, чтобы экипажи быстро вылетали из Украины.

Все рейсы в Киев оставили

В авиакомпании объяснили, что в головном офисе решили, что их работникам не нужно задерживаться в Киеве.

Поэтому рейсы из Киева и в столицу нашего государства перенесут так, чтобы экипажи успевали возвращаться на базу днем.

В Lufthansa обещают, что самолеты компании будут выполнять в Киев 3 рейса в день, как это и было раньше. Дважды будут летать из Франкфурта-на-Майне, и один раз – из Мюнхена.

Американским дипломатам разрешили выезд из Украины

На фоне намерений России начать большую войну в Украине и стягивание к границам наступательного вооружения и не менее 127 тысяч военных, в Госдепе США приняли решение разрешить выезд американских дипломатов из Украины.

Кроме того, семьям дипломатов приказали вернуться в свою страну в обязательном порядке. В посольстве США в Киеве отметили, что это "особое предостережение" из-за постоянных усилий Москвы по дестабилизации ситуации в нашей стране.

Консульские услуги американцы обещают предоставлять и в дальнейшем.