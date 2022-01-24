За словами представників Lufthansa, перенесення рейсів є "оптимізацією графіку руху". Через це рішення пілоти та стюардеси компанії не залишатимуться в українській столиці на ніч.

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Аби цього не відбувалося, рейси перенесуть таким чином, аби екіпажі швидко вилітали з України.

Всі рейси до Києва зберегли

В авіакомпанії пояснили, що у головному офісі вирішили, що їх працівникам не треба затримуватися у Києві.

Через це рейси з Києва та до столиці нашої держави перенесуть так, щоб екіпажі встигали повертатись на базу вдень.

У Lufthansa обіцяють, що літаки компанії виконуватимуть до Києва 3 рейси на день, як це і було раніше. Двічі літатимуть з Франкфурта-на-Майні, а один раз – з Мюнхена.

Американським дипломатам дозволили виїзд з України

На тлі намірів Росії почати велику війну в Україні та стягування до кордонів наступального озброєння та щонайменше 127 тисяч військових, у Держдепі США ухвалили рішення дозволити виїзд американських дипломатів з України.

Крім того, сім'ям дипломатів наказали повернутися до своєї країни в обов'язковому порядку. У посольстві США в Києві зазначили, що це є "особливою пересторогою" через постійні зусилля Москви з дестабілізації ситуації у нашій країні.

Консульські послуги американці обіцяють надавати й надалі.