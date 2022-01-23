Про це повідомила політикиня та екснардепка Вікторія Войціцька, рейс якої перенесли з ночі на ранок.

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Вона авіакомпанія перенесла виліт рейсу з Мюнхена, який мав відправитись з німецького аеропорту в суботу 22 січня о 22:00. Час вильоту змістили на 6:00 неділі.

Як нам в літаку ще раз повторили, "ми не можемо залишатися на ніч в Україні через політичну напругу". І це не паніка, а констатація нових реалій,

– розповіла Войціцька.

Цікаво, що авіалінія відмовилась компенсувати будь-які витрати саме через "політичну нестабільність", хоча пасажири були вимушені чекати більше ніж 8 годин на літак.

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