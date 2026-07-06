В Вишневом возле Киева есть угроза повторной детонации взрывчатки после атаки России, – ОВА

Ночью 6 июля Киевская область подверглась массированной атаке. В регионе зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация в городе Вишневое, расположенном в Бучанском районе.

Существует угроза повторной детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава ОГА Николай Калашник.

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Что известно о ситуации в Вишневом после вражеской атаки?

Калашник подчеркнул, что находиться вблизи места попадания крайне опасно. Полиция оцепила зону поражения. Также правоохранители и спасатели при необходимости проводят эвакуацию.

Призываю жителей общины оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне, где ведутся работы,

– говорится в сообщении властей.

Глава ОГА призвал жителей города в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасаться к ним, не перемещать и не пытаться самостоятельно обезвредить. В таких случаях следует звонить по номерам 101 или 102.

Также об опасности предупредили и непосредственно в Вишневой городской общине. Там призвали всех жителей общины и предприятий не выходить на рабочие места и не находиться на улице. Речь идет о таких улицах, как Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная.

Заметим, что в Вишневом в Киевской области зафиксировали масштабный пожар, из-за чего резко ухудшилось качество воздуха.

Напомним, что в результате комбинированной атаки произошли разрушения в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. В Бучанском районе погиб человек. Известно о 15 раненых жителях области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших – девочка возрастом 9 месяцев.

К слову, из соображений безопасности ГСЧС ограничила движение поездов на отдельных участках железной дороги в Киевской области.