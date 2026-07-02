Во время обстрела Киева пострадали медики на станции скорой помощи

Российская армия наносит очередной комбинированный удар по Киеву. Вражеские удары повредили подстанцию скорой помощи и ранили медиков.

Помимо медицинского учреждения, повреждения получили жилые дома и отель в центре города, о чем сообщил мэр Виталий Кличко. 24 Канал рассказывает, какая информация имеется на данный момент.

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Что известно о пострадавших во время массированной атаки на Киев 2 июля?

В ночь на 2 июля столица Украины переживает массированный комбинированный обстрел со стороны России. Враг применил ракеты различного типа и беспилотники.

Уже известно, что во время одного из ударов вражеские снаряды повредили здание, в котором расположена подстанция скорой помощи в Шевченковском районе Киева. При этом ранения получили 5 человек.

На данный момент известно о пяти пострадавших – медиках и водителях подстанции. Один из них, парамедик, – в крайне тяжелом состоянии,

– сообщил мэр Виталий Кличко.

Какие еще объекты оказались под ударом во время ночной атаки?

Эта ночь стала настоящим испытанием для Киева – взрывы раздавались в нескольких районах. Враг атаковал город волнами БпЛА, баллистическими и крылатыми ракетами.

Помимо медицинской подстанции, в Шевченковском районе загорелся отель и пострадал жилой дом.

и пострадал жилой дом. В Голосеевском районе горели крыши многоэтажек.

В Деснянском районе спасатели эвакуировали заблокированных жильцов из частично разрушенного девятиэтажного дома.

На момент публикации атака на Киев продолжается. Горожанам и гостям столицы следует позаботиться о безопасности и находиться в защищенных местах.