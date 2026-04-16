Обломки ракеты лежат прямо посреди многоэтажек в Киеве: в соцсетях показали видео
- Россия массированно атаковала Киев, что привело к гибели 4 человек и травмированию 54 человек.
- Разрушения зафиксированы в нескольких районах Киева, а обломок ракеты обнаружен посреди многоэтажек.
Россия в ночь на 16 апреля массированно атаковала Украину. Среди пострадавших городов – Киев.
После ночного террора в городе обнаруживают опасные находки, пишут столичные телеграмм-каналы.
Что известно об обстреле Киева?
Киев атаковали и ударные беспилотники, и ракеты.
В соцсетях показали обломок ракеты, который лежит прямо посреди многоэтажек в Киеве. Его уже огородили правоохранители.
Напомним, что в результате атаки на столицу погибли 4 человека. Это 12-летний мальчик, 35-летняя женщина и двое мужчин.
Пострадали еще 54 человека. Многие забрали в больницы.
Разрушения фиксируют в Подольском, Оболонском, Днепровском, Деснянском и Шевченковском районах. Один из БПЛА буквально влетел в 18-этажку.
Какие последствия в других городах?
Россия била по Одессе. Там 9 человек погибли, еще 23 получили ранения. Повреждены дома и порт.
Также враг ударил баллистикой по Днепру, пострадала и область. В общем известно, что 3 человека погибли, еще 34 получили ранения. Возникло несколько пожаров.
Еще 4 человека пострадали в Харькове. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.