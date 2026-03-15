В Киеве перекрывали дорогу во время массовой драки
14 марта вечером в одном из районов Киева произошла массовая драка. В сеть попало видео инцидента.
Участники конфликта взялись выяснять отношения прямо посреди Оболонского проспекта, таким образом парализовав движение транспорта. Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на столичную полицию.
Смотрите также В Броварах "Шахед" упал на частный сектор: местные вспомнили момент атаки
Что известно о массовой драке на Облоне?
По данным полиции, выпивший иностранец приставал к группе прохожих. Именно из-за этого началась драка.
По прибытии на место происшествия полицейские установили всех участников схватки. Мужчина отказался от написания заявления отказался, конфликт был улажен на месте.
В СМИ указывают, что драку спровоцировал гражданин Турции, который был в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве на Южной Борщаговке произошла стрельба между двумя знакомыми мужчинами, которые имели давний конфликт. По данным полиции, 39-летний иностранец из страны Ближнего Востока позвонил знакомому и попросил выйти поговорить. Во время ссоры он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону мужчины.
Нардеп Георгий Мазурашу заявил, что его покусала собака в центре Киева. Это произошло на Печерске. На владелицу животных, 41-летнюю местную жительницу, полицейские Печерского управления полиции составили административный протокол по статье о нарушении правил содержания собак и кошек.
В Киеве мужчина станцевал на территории Народного мемориала памяти погибших защитников на Майдане Независимости и выложил видео в интернет. Полиция установила его личность– это 40-летний иностранец, который давно живет в Украине. Правоохранители составили на него админпротокол за мелкое хулиганство. Также они обратились в Государственную миграционную службу с предложением запретить ему въезд в Украину.