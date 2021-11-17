Метро по 20 гривен пока не будет: Кличко обещает не повышать плату за проезд

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева пока пересматривать не будут. По крайней мере – до конца отопительного сезона.

Такое заявление сделал городской глава Киева Виталий Кличко. При этом, он пояснил, что произошел значительный рост цен на энергоносители, а именно это и является главной составляющей стоимости тарифа.

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Кличко отметил, что "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" пожаловались на то, что тарифы на перевозки в общественном транспорте давно не соответствуют себестоимости. Поэтому первый заместитель председателя КГГА инициировал публичные обсуждения относительно новых цен на проезд.

Этому предшествовало заявление регуляторной службы

Ранее возможное повышение цены на проезд в Киеве прокомментировали в Государственной регуляторной службе Украины. В ведомстве подчеркнули, что не предоставляли своих выводов по этому вопросу. Там проверят, является ли такое повышение целесообразным и исследовала ли власть все альтернативные пути решения проблемы. Если же выяснится, что нет, служба может обратиться в суд, чтобы отменить решение.

Что известно о поднятии цен на проезд в Киеве?

Подорожание билетов коснется всех видов транспорта в столице. Новые тарифы сначала хотели ввести уже с 1 января. Подорожание билетов коснется всех видов транспорта в столице. Новые тарифы сначала хотели ввести уже с 1 января. Как рассказали в КГГА , цена разового билета вырастет до 20 гривен. Впрочем, с карточкой киевлянина проезд обойдется в 12 гривен.

Кличко пожаловался, что правительство не компенсирует расходы города

В то же время политик обратил внимание на то, что городская власть компенсировала из столичного бюджета более 2 миллиарда гривен, чтобы повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян. "Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодня не выполняет условий меморандума", – возмутился мэр.

Он подчеркнул, что в таких условиях Киев вынужден дотировать еще и коммунальный транспорт. Мол, только благодаря этому цены там в несколько раз ниже своей себестоимости. По словам Кличко, только в 2021 году на это из городского бюджета пришлось выделить 4,5 миллиарда гривен.